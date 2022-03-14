"Зупинити агресора можна лише силою": Пінчук написав статтю, де просить зброю для України

Український олігарх Віктор Пінчук закликає Європу і США якнайшвидше надати Україні зброю, яка допоможе захистити мирних мешканців від росіян.

Колонку опубліковану у виданні The Wall Street Journal, цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пінчук визнає, що Європа і США зробили відчутні кроки, які "ще недавно були немислими, щоб допомогти Україні захиститися від неспровокованого та варварського вторгнення Росії".

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"Ми вдячні за все це. Але поки ви дискутуєте і розвиваєте симпатію, Україну руйнують. Російські літаки скидають бомби на наших дітей і стріляють ракетами по лікарнях, школах і заводах. Там, де вони стикаються з опором українських бійців, їх дикість подвоюється і вони руйнують міські квартали — вбивають людей у них", - зауважив Пінчук.

За його словами, у той час як Захід турбується про порушення правил ведення війни і піклується про те, щоб не збільшувати конфлікт, Росія не дотримується таких обмежень, використовуючи масовий обман, атаки під фальшивим прапором, заборонену зброю, найманців і терористів.

"Ми дякуємо вам за їжу, гроші, співчуття та намальовані синьо-жовті прапори. Але якщо ви хочете нас врятувати, Україні потрібні літаки, зенітні та протитанкові ракети, озброєні безпілотники та інша військова зброя. Тому я благаю наших друзів на Заході: будь ласка, дайте нам зброю. Перестаньте купувати вугілля та нафту з Росії. Не думайте про це; не оцінюйте варіанти; не розглядайте. Просто зробіть. Час — це життя. Я прошу Європейський Союз зробити Україну кандидатом на членство. Незалежна Україна належить до ЄС", - пише Пінчук.

"Я знаю, що ці дії тягнуть за собою ризик. Але в смертельній сутичці ви не можете допомогти, не ризикуючи. І є ще більші ризики бездіяльності. Що станеться, якщо ви дозволите Росії розірвати міжнародну систему, знищити суверенну націю, здійснити масові вбивства? ". Ми маємо протиставити жорстокості ворога нашу швидкість, рішучість та визначеність. Ми не можемо продовжувати хвилюватися, що агресор ескалюватиме ситуацію. Ми повинні змусити його хвилюватися, що ми також можемо ескалювати", - закликав Пінчук.

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"Україна ніколи не буде переможена. Але багато українців помре; їхні сім'ї будуть знищені; їхні міста перетворяться на руїни. Це звичайні, миролюбні люди, які ніколи не думали ні на кого нападати, які хочуть лише миру і спокою та прагнуть бути сучасною європейською країною", - попередив він.

Пінчук нагадав, що коли в лютому 1941 року сили Гітлера наближалися до Британії, Черчілль сказав Франкліну Д. Рузвельту: "Дайте нам інструменти, і ми виконаємо роботу". "Це те, чого просять українці сьогодні: інструменти перемогти жорстокого тирана, який напав на миролюбну, вільну демократію, тому що це вільна демократія", - написав Пінчук.