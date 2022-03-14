Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про продовження режиму воєнного стану. Воєнний стан буде продовжено ще на 30 днів, до 23 квітня.