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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів. ДОКУМЕНТ

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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів. ДОКУМЕНТ
Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про продовження режиму воєнного стану. Воєнний стан буде продовжено ще на 30 днів, до 23 квітня.

Про це у Facebook повдіомляє пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Верховною Радою України було одержано проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№ 7168).

Документ передбачає продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 26 березня", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів 01

Топ коментарі

  • НБ
    Воєнний стан має бути до звільнення всіх окупованих територій і призначення репарацій ********** за знищене майно і загиблих громадян. Так що кому хочеться бухать як свиня вперед! вбивайте кацапів швидше зальєтесь горілкою на святкуванні перемоги.
  • Макс Полиграф
    А когда вовочка собирается подписать проголосованный ВР аж 4 марта Закон о колаборантах?!
  • ODNAKO
    Логічно доки є окуповані територія, як можна скасовувати воєнний стан.
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