Процес зникнення Російської Федерації почався, - Андрій Жолдак

Український театральний режисер Андрій Жолдак знімає своє ім'я як режисера з усіх російських опер та вистав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі інтернет-виданню "ГОРДОН".

"Я, Андрій Жолдак, режисер драматичного та оперного театру, свідомо заявляю, що Російська Федерація зі своїм президентом і головнокомандувачем [Володимиром] Путіним розв'язала війну проти моєї Батьківщини – України – та проводить знищення і геноцид громадян України, вбиває дітей, жінок та чоловіків, руйнує міста, села і все навколо. Я заявляю, що відтепер я знімаю моє ім'я режисера з усіх своїх російських вистав і опер, і вважаю, що весь цивілізований світ повинен перестати співпрацювати з представниками сьогоднішніми російської культури, бо ця країна сьогодні є людиноненависницькою і небезпечною для людей та цивілізації", – заявив він.

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Режисер підкреслив, що нинішні працівники російської сфери культури також несуть відповідальність за свою країну, за диктатуру в ній та за війну, яку розпочав їхній президент.

"Україна – демократична і вільна – буде незалежною та вистоїть! А мій прогноз, що Російська Федерація почала рух до розвалу і розпаду на багато вільних держав усередині себе, процес зникнення Російської Федерації почався! За нашу і вашу свободу!" – заявив Жолдак.