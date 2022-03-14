Викраденого мера Мелітополя Федорова вивезли до окупованого Луганська, інкримінують справу про "тероризм", - Запорізька ОВА
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Викрадений російськими окупантами мер Мелітополя Іван Федоров може перебувати в окупованому Луганську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".
Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома", - йдеться в повідомлені.