Викраденого мера Мелітополя Федорова вивезли до окупованого Луганська, інкримінують справу про "тероризм", - Запорізька ОВА

Викрадений російськими окупантами мер Мелітополя Іван Федоров може перебувати в окупованому Луганську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".



Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома", - йдеться в повідомлені.

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