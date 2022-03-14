Запрацювала національна лінія підтримки дружин і сімей захисників і захисниць

Лінію підтримки для близьких ветеранів і військових запустили Ветеран Хаб. До російського вторгнення організація дбала про адаптацію ветеранів АТО / ООС до мирного життя. Тепер її завдання – підтримати рідних ветеранів та військових, які знову стали до зброї. Лінія доступна з усієї України телефоном щодня: 067 348 28 68

Доки ветерани й військові захищають усіх нас, психологи та юристи подбають про найдорожчих людей захисників і захисниць — їхніх дружин, чоловіків, батьків і дітей, і членів родин.

Підтримка психологів та консультації юристів відбуваються телефоном для клієнтів з будь-якого куточку країни. Лінія працює щодня з 8:00 до 22:00 години. Усі консультації безоплатні та конфіденційні.

Психологи вислухають і підтримають членів родин ветеранів і військових, яким потрібно почути живий голос та втамувати тривогу. Терапевти підкажуть, як поводитися у кризових станах і правильно підтримувати близьких.

Також можна отримати консультації юристів щодо документів й оформлення у новому місці, для виїзду за кордон, отримання соціальних виплат, а також освіти для дітей. Юристи добре знаються на сфері ветеранських справ.

Хай що відбувається, Ветеран Хаб залишається поруч з близькими ветеранів і військових телефоном: 067 348 28 68

За оновленнями лінії підтримки стежте у соціальних мережах:

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Ветеран Хаб заснували фонди Віктора та Олени Пінчуків і громадська організація "Побратими" у 2018 році. Організація дбала про адаптацію до цивільного життя ветеранів АТО / ООС у Києві, Вінниці та областях, а також у Дніпрі.