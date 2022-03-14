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США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, - Псакі

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США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, - Псакі
США підтримують переговорний процес між українською і російською сторонами, однак не вбачають ознак з боку РФ щодо готовності відмовитись від ескалації та припинити наступ.

З такою заявою виступила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу , повідомляє Цензор.НЕТ

"Ми, безумовно, будемо підтримувати участь українців у цих зустрічах і переговорах, якщо вони, звісно, матимуть наміри брати в них участь",- заважила представниця адміністрації США.

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Вона підкреслила, що Сполучені Штати намагаються посилити позиції української сторони шляхом забезпечення економічної, гуманітарної, а також оборонної допомоги.

При цьому речниця Білого дому наголосила на важливості продовження дипломатичних зусиль для досягнення деескалації, навіть попри те що російська сторона не демонструє намірів зменшити напруження.

"Наразі ми не бачимо жодних доказів того, що президент путін робить щось для того, аби зупинити наступ чи вдатися до деескалації", - зазначила речниця Білого дому.

У понеділок радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що наступна зустріч має відбутися 15 березня, наразі проходить додаткова робота у підгрупах й уточнення окремих визначень.

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Топ коментарі

  • Александр Карин
    Про яке згортання агресії може йти мова, коли їбані кацапи обстрілюють цивільне населення України забороненою зброєю перед переговорами, під час переговорів та після переговорів. Плюс до цього обстріли т. з. "зелених" коридорів. Кацапів заспокоїть лише цілковите знищення.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Значит ничего не будет. Будет война до последнего кацапа.
    Нужно ПВО
  • Sophia-Maria Duglass
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