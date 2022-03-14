Ми проводимо слідчі дії в справі, де фігурує Пашинський, але це не стосується комплексів "Стугна", - ДБР

ДБР розслідує кримінальне провадження, в якому фігурує Сергій Пашинський, однак воно жодним чином не пов’язане із передачею Збройним силам України ПЗРК "Стугна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграмі ДБР.

У повідомленні відзначається: " Сьогодні низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що ДБР розслідує кримінальне провадження відносно Сергія Пашинського за те, що він, нібито, передав ПЗРК "Стугна" Збройним силам України.



Дана інформація є маніпулятивною та не відповідає дійсності.

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В рамках кримінального провадження в якому фігурує Сергій Пашинський, ДБР дійсно проводило слідчі дії. Однак вони не стосуються обставин, які були викладені у ЗМІ.

ДБР відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків та розуміє усю відповідальність за прийняття будь-яких рішень, що стосуються обороноздатності нашої держави.



Будь-які дії направлені на зниження обороноздатності держави чи на дискредитацію захисників України є неприпустимими як під час воєнного стану, так і в мирний час".

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