Новини

Ми проводимо слідчі дії в справі, де фігурує Пашинський, але це не стосується комплексів "Стугна", - ДБР

15 00980
Ми проводимо слідчі дії в справі, де фігурує Пашинський, але це не стосується комплексів "Стугна", - ДБР
ДБР розслідує кримінальне провадження, в якому фігурує Сергій Пашинський, однак воно жодним чином не пов’язане із передачею Збройним силам України ПЗРК "Стугна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграмі ДБР.

У повідомленні відзначається: " Сьогодні низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що ДБР розслідує кримінальне провадження відносно Сергія Пашинського за те, що він, нібито, передав ПЗРК "Стугна" Збройним силам України.

Дана інформація є маніпулятивною та не відповідає дійсності.

Читайте також: ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт

В рамках кримінального провадження в якому фігурує Сергій Пашинський, ДБР дійсно проводило слідчі дії. Однак вони не стосуються обставин, які були викладені у ЗМІ.

ДБР відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків та розуміє усю відповідальність за прийняття будь-яких рішень, що стосуються обороноздатності нашої держави.

Будь-які дії направлені на зниження обороноздатності держави чи на дискредитацію захисників України є неприпустимими як під час воєнного стану, так і в мирний час".

Також читайте: Пашинський про справу ДБР проти нього: За перший тиждень війни моєю командою було підготовлено близько 50 розрахунків ПТРК "Стугна" і "Корсар"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    А у якій справі не сказали, тому що, ще не вигадали?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Прибирають свідка. Пашинський криком кричав, коли Хосчак зняв бригаду з-під білоруського кордону, був упевнений на відміну від ОПи, що кацапи не лише розпочнуть масштабне вторгнення, а й зроблять це з території Білорусі. А в ОПі носилися з ідеєю є-бабусі. І показово, що одним з перших ударів були знищені виробничі площі і склад КБ "Луч". Правда Пашинський за цей час продукцію звідти вивіз і головне - поставив у війська, підготувавши 50 розрахунків. Все це він зробив за два тижні до вторгнення. І робив все це без жодної допомоги влади, яка не те що нічого не робила, а виставляла палки в колеса. Ні для кого не секрет, що ракетна програма була заморожена два останні роки. Тому зараз немає ні "Верби", ні "Нептуна", якими можна було б дістати "Іскчндери" на території кацапії і бульбостані і кораблі у акваторії Чорного і Азовського морів. І ще. А що ж та з генералом Марченко (Марчелло), який керує обороною Миколаєва? Проти нього ДБР справу закрили? І ще. Якщо не про "Стугни" справу шили, то чого Тетяну Чорнояіл шукали? Тому моя думка - хтось з ОПи зачищає хвости.
  • Tim Poltava 8af2d204
    ДБР - ПНХ!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини