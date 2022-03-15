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Пентагон не розглядає удар по Яворівському полігону спробою РФ атакувати оборонну допомогу Україні

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Пентагон не розглядає удар по Яворівському полігону спробою РФ атакувати оборонну допомогу Україні
США не розглядають напад РФ на Яворівський полігон як спробу атакувати доставку безпекової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Кірбі додав, що полігон не був одним із маршрутів, через який США надають допомогу Україні у сфері безпеки.

"Я не говоритиму про всі форми того, як ми продовжуємо шукати способи допомогти Україні захистити себе. Ми збираємося і надалі надавати українцям якомога більше допомоги для забезпечення безпеки якнайшвидше та найефективнішим способом. І є багато різних способів", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець
    старі ,сцикливі імпотенти ! ви і консульство в Іраку проковтнули ...
  • Игорь Игорев bb07bd2d
    Пентагон считает это просто недоразумением , одним словом , это ваши проблемы. Просто ******.....
  • Палєо Мустьє
    Можу припустити, що каци можуть сміливо висаджуватись на Алясці і ставити там свою аквашрешеву ганчірку і ніхто по них шмаляти не наважиться.
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