26-річний волонтер загинув внаслідок обстрілу в Харкові

У Харкові російські військові обстріляли автомобіль організації Help Army. Унаслідок обстрілу загинув 26-річний волонтер організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.Харків з посиланням на волонтерку Help Army Анжелу Денисенко.

"Під обстріл в районі парку Горького вдень 14 березня потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 березня російські війська влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області. На момент ураження там перебували 330 людей, зокрема, 50 малорухомих і 10 на візках.

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