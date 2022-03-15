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У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

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У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня
Уряд РФ запровадив тимчасову заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) до 30 червня та експорту цукру за межі ЄАЕС до 31 серпня, повідомила в понеділок пресслужба уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Росії.

"У Росії запроваджено тимчасову заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), а також на вивезення білого цукру та тростинного цукру-сирцю до третіх країн. Обмеження щодо зерна діятимуть до 30 червня, щодо цукру - до 31 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона щодо зернових поширюється на пшеницю та меслин, жито, ячмінь та кукурудзу.

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Топ коментарі

  • 4uxpux
    а шо такое?
  • Ua_analytic
    Хлеб из фуражного зерна кацапы будут кушать
  • Solomon c5c4359c
    а шо стучилось
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