Переселенці зможуть ставати на облік через "Дію"

Уряд розширив можливості для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Згодом заяву можна буде подати через портал "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надали додаткові канали для звернення за довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, то тепер людина за довідкою зможе звернутись до уповноваженої особи громади, ЦНАПу, а згодом – просто подати заяву через портал Дія", — зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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Уповноважена особа територіальної громади/ЦНАПу після реєстрації заяви формуватиме електронну справу з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Міністр підкреслила, що завдяки введеному механізму можна буде швидко зібрати інформацію про внутрішньо переміщених осіб, побачити їх "соціальний портрет" і зрозуміти потреби для того, щоб запропонувати якісну та адресну підтримку.

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