США подбають, щоб Україна мала зброю для захисту від РФ та приймуть біженців з розпростертими обіймами, - Байден
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Президент США Джо Байден заявив, що Штати подбають про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російської агресії.
Про це Байден повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення. Ми надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців.
Ми вітатимемо українських біженців з розпростертими обіймами", - йдеться в повідомленні.