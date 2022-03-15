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США подбають, щоб Україна мала зброю для захисту від РФ та приймуть біженців з розпростертими обіймами, - Байден

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США подбають, щоб Україна мала зброю для захисту від РФ та приймуть біженців з розпростертими обіймами, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Штати подбають про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російської агресії.

Про це Байден повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення. Ми надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців.

Ми вітатимемо українських біженців з розпростертими обіймами", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Байден збирається в Європу, щоб поговорити про Україну - ЗМІ

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Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    А вот про оружие интересно... Надеюсь, что не будет, как с истребителями
  • Dan Shat
    Как вы из такого неопределенного сообщения выяснили что именно будет поставляться, а что нет? Я не спорю, что сонный дед - деменционный безхребетный пердун. Но слава американскому народу, он просто не может быть самодуром...
  • Robin Nielsen


    Kavkaz Center@newkc14

    Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
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