Росія не має переваги в повітрі над Україною, ЗСУ вміло захищають свій простір, - Пентагон

Збройні Сили України вміло захищають свій повітряний простір та не дають російській стороні отримати перевагу в небі.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжуємо вважати, що Росія не має переваги в повітрі над Україною, і що українці вміло захищають свій простір", - наголосив він.

За словами речника Пентагону, українці знаходять способи продовжувати захищати своє небо, а також зберігати власну мобільність та простір для маневру.

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