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Росія не має переваги в повітрі над Україною, ЗСУ вміло захищають свій простір, - Пентагон

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Росія не має переваги в повітрі над Україною, ЗСУ вміло захищають свій простір, - Пентагон
Збройні Сили України вміло захищають свій повітряний простір та не дають російській стороні отримати перевагу в небі.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжуємо вважати, що Росія не має переваги в повітрі над Україною, і що українці вміло захищають свій простір", - наголосив він.

За словами речника Пентагону, українці знаходять способи продовжувати захищати своє небо, а також зберігати власну мобільність та простір для маневру.

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Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    Навіть не знаю як можна охарактеризувати без матюків таку позицію одного з "гарантів".
  • Лилия Стацкая
    Скольких жертв можно было бы избежать,если бы люди оценивали ситуацию в реальном свете...
    Один не видел угрозы все три года,другие считают что кровавые развалины наших городов,это защита от кацапской артилерии и авиации.Мир сошел с ума..
  • Александр Белянко
    Кирби! Приезжай к нам в Харьков, Киев, Мариуполь, да куда захочешь! Мы тебя поселим в любую многоэтажку на недельку (тебя с радостью примут везде). А потом мы тебя ещё раз выслушаем на эту тему
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