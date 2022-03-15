Росія не має переваги в повітрі над Україною, ЗСУ вміло захищають свій простір, - Пентагон
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Збройні Сили України вміло захищають свій повітряний простір та не дають російській стороні отримати перевагу в небі.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми продовжуємо вважати, що Росія не має переваги в повітрі над Україною, і що українці вміло захищають свій простір", - наголосив він.
За словами речника Пентагону, українці знаходять способи продовжувати захищати своє небо, а також зберігати власну мобільність та простір для маневру.