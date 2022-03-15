Зеленський - російським солдатам: Якщо здастеся, обіцяємо вам гідне ставлення. Таке, яке у армії РФ ви не бачили

Президент Володимир Зеленський запропонував російським окупантам здаватися у полон, де з ними поводитимуться гідно.

Про це президент заявив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Ваші розмови одне з одним, ваші дзвінки додому рідним, ми все це чуємо. Ми робимо висновки, ми знаємо, хто ви. Тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу ми даємо вам шанс, шанс вижити. Якщо здастеся нашим силам, ми поводитимемось з вами так, як і потрібно поводитись з людьми, гідно. Як з вами не поводилися у вашій армії. І як ваша армія не поводиться з нашою. Обирайте", - сказав Зеленський.

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