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Українські захисники захопили в російських окупантів рідкісну САУ 2С34 "Хоста". ФОТО

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Українські воїни захопили в російських окупантів достатньо рідкісний трофей - САУ 2С34 "Хоста" - лімітовану серію самохідної артилерійської установки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Олександр Коваленко. 

"Досить рідкісний улов САУ 2С34 "Хоста". Це глибока модернізація 2С1 "Гвоздика" яка була випущена спеціально для ЗС РФ з 2003 по 2008 рр. у кількості всього 50 одиниць. Загалом, унікальна САУ, у своєму роді і тепер її на 1 менше у ворога і на 1 більше у ЗСУ", - зазначив він. 

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Українські захисники захопили в російських окупантів рідкісну САУ 2С34 Хоста 01

Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    В Википедии уже указана 1 шт. на балансе ЗСУ от 14.03.2022 )))))
  • три - пятнадцать
    от з неї їх і захостить.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Она в большую серию не пошла у москалей. Толку от нее немного.
    Поставить как экспонат трофейного оружия захваченного у рашки - "Смотрите дети какую ху...ю можно сконструировать".
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