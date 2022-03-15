Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про два кроки для податкової реформи.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки, щоб бізнес працював. Щоб люди були з роботою. Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, то платіть, не можете - нема питань.

Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів, щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали, щоб всюди, де немає бойових дій продовжувалось життя. Умова тільки одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. І це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде", - пояснив президент.

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