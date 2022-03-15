ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти РФ. Впевнений, що він не останній, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з міжнародними партнерами над новими санкціями проти РФ.

Про це він заявив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Євросоюз затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Я впевнений, що не останній. Ми працюємо з партнерами щодо нових обмежень, які будуть застосовані проти російської держави", - сказав президент.

Також Зеленський заявив про неминучість покарання тих, хто розпочав військову агресію проти України.

"Кожен, хто відповідає за війну. Кожен, хто відповідає за руйнування демократії. Кожен, хто відповідає за репресії проти людей. Кожен отримає відповідь. Відповідь від світу. І це тільки початок. Відповідальність за військові злочини російських військових неминуча", - додав він.

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