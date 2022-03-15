В інтернеті розганяють фейк щодо кількості загиблих у Маріуполі, - міськрада
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В інтернеті поширюється неправдива інформація про кількість загиблих у Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"У мережі інтернет поширюється неправдива інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі. Так, є різна інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів – від декілька сотень до десятків тисяч людей. Але офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року становить приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольців", - сказано в інформації міськради.
Усі інші дані що до цього – не відповідають дійсності.