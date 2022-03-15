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В інтернеті розганяють фейк щодо кількості загиблих у Маріуполі, - міськрада

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В інтернеті розганяють фейк щодо кількості загиблих у Маріуполі, - міськрада
В інтернеті поширюється неправдива інформація про кількість загиблих у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"У мережі інтернет поширюється неправдива інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі. Так, є різна інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів – від декілька сотень до десятків тисяч людей. Але офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року становить приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольців", - сказано в інформації міськради.

Усі інші дані що до цього – не відповідають дійсності.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    тільки зараз доперло "приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольців"?
    виправте будь ласка.
  • MishaCom
    Рашисти і їх посіпаки, думають що коли назвати цифру загиблих у 20 тисяч, то це змусить українців капітулювати? Віддати російським фашистам наше місто і весь берег Азовського моря?
  • Андрей Веселовский
    2357000 ? Вы там что???
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