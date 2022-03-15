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Зеленський подякував редакторці російського каналу за заклик зупинити війну: "Боріться, не втратьте свій шанс"

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Зеленський подякував редакторці російського каналу за заклик зупинити війну: "Боріться, не втратьте свій шанс"
Президент Володимир Зеленський подякував редакторці "Першого каналу" за те, що вона вийшла в прямий ефір з антивоєнним плакатом.

Про це президент заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією та розповідає правду. Розповідає реальні факти своїм друзям, близьким та рідним. Та особисто тій дівчині, яка увійшла в студію "Першого каналу" з плакатом проти війни.

Тим, хто не боїться протестувати. Поки що ваша країна не закрилась остаточно від усього світу, перетворившись в дуже велику Північну Корею. Ви маєте боротися, не втратити і свій шанс", - наголосив президент.

Нагадаємо співробітниця "Першого телеканалу", редакторка Марія Овсяннікова вийшла у прямий ефір з антивоєнним плакатом.

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Топ коментарі

  • Tassadar Shakuras
    Дебіл

    Кацап бреше завжди. Якщо не бреше-здох
  • Lvbnhj
    Прозріння !? Через 8 років !?
    Мо просто холодильник перемагає телевізор.
    .
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Зобар Моисеевич
    Зеленский троллит русню просто безжалостно

    Впрочем, там в Залесье обитает нация без совести. Как известно, их поддержка военных действий против Украины в подавляющем большинстве населения - вполне осознанная. Они и сами 100 лет знают, что в телевизоре врут, но идея ненавидеть и идти войной на украинцев им нравится, и они сами часто врут, что это не так.
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