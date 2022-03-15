За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес

Генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що приблизно за десять днів у Росії вичерпаються можливості атакувати Україну, за умови, що Захід не лише не продовжить, а й прискорить свою підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.

"У них немає трьох речей: у них немає часу, людської сили, і я думаю, що у них немає і боєзапасу. Приблизно за 10 днів, і це моя оцінка, якщо припустити, що ми, Захід, не тільки продовжуватимемо, але й продовжуватимемо, але й прискоримо постачання всього, чого потребують українці, щоб знищити російську артилерію, ракетні установки та пускові установки крилатих ракет – якщо припустити, що ми це зробимо, я думаю, що через наступні 10 днів Росія досягне своєї кульмінації, що означає, що вони не зможуть продовжувати атаки", - пояснив генерал.

Ходжес назвав ситуацію, що склалася у війні "гонкою".

"Це гонка... Україна може пережити росіян, якщо ми зможемо прискорити і розширити постачання необхідної зброї. У росіян закінчуються сили, боєприпаси і час. Зараз саме час тримати ногу на газу", - додав він.

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