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За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес

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За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес
Генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що приблизно за десять днів у Росії вичерпаються можливості атакувати Україну, за умови, що Захід не лише не продовжить, а й прискорить свою підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.

"У них немає трьох речей: у них немає часу, людської сили, і я думаю, що у них немає і боєзапасу. Приблизно за 10 днів, і це моя оцінка, якщо припустити, що ми, Захід, не тільки продовжуватимемо, але й продовжуватимемо, але й прискоримо постачання всього, чого потребують українці, щоб знищити російську артилерію, ракетні установки та пускові установки крилатих ракет – якщо припустити, що ми це зробимо, я думаю, що через наступні 10 днів Росія досягне своєї кульмінації, що означає, що вони не зможуть продовжувати атаки", - пояснив генерал.

Ходжес назвав ситуацію, що склалася у війні "гонкою".

"Це гонка... Україна може пережити росіян, якщо ми зможемо прискорити і розширити постачання необхідної зброї. У росіян закінчуються сили, боєприпаси і час. Зараз саме час тримати ногу на газу", - додав він.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    згоден шановним генералом, в ним нема резервів, їхні, прости Боже, спецназівці, україньским мисливцям в полон здаються і тирять курей..
    це не армія - це пів куска лайна.
    ще трохи, хлопці, і це гомновійско буде клепати з України на руках,
    бо ніг вже не буде...
  • Said_
    Нам нужно просто ПРОДОЛЖАТЬ стрелять.
  • Александр Карин
    УВАГА!

    Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
    Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.
    "Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.



    Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
    "В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
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