США запровадили санкції проти 11 представників оборонного сектору РФ: Серед них глава Росгвардії Золотов

Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій щодо 11 високопосадовців оборонного сектору Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Державний департамент продовжує запроваджувати серйозні санкції проти російських керівників оборонної галузі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі РФ.

Серед тих, кого торкнуться санкції, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаліков, Геннадій Жидко, голова Росгвардії Віктор Золотов, голова Федеральної служби з військово-технічного Дмитро Шугаєв та гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв.

Уточнюється, що все майно цих осіб, яке знаходиться у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб із США, буде заблоковано.

"Крім того, також блокується (майно. - Ред.) будь-яких юридичних осіб, яке прямо чи опосередковано належить на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій", - повідомили в Держдепі США.

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