Відповідальність за воєнні злочини для російських окупантів неминуча, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча.

Як інформує УНІАН, про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча. Відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені. В усіх наших містах", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що усі партнери України поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській та Запорізькій областях, у тимчасово окупованих районах.

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"За це буде відповідь. Обов'язково. За зірвані гуманітарні коридори. Обов'язково", - підкреслив Зеленський.