Японія запроваджує санкції проти 17 громадян Росії, - МЗС
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Японія запроваджує санкції щодо 17 фізосіб із Росії у зв'язку із ситуацією навколо України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У зовнішньополітичному відомстві Японії зазначили, що заходи щодо заморожування активів 17 громадян Росії було вжито "з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації навколо України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та як внесок Японії у міжнародні зусилля щодо забезпечення міжнародного миру".
Серед осіб, яких стосуватимуться нові санкції, 11 депутатів Держдуми.
Крім того, санкції запроваджено стосовно власника компанії "Ренова" Віктора Вексельберга та кількох родичів підприємця Юрія Ковальчука.