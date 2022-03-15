Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення електропостачання на ЧАЕС

Енергопостачання майданчика Чорнобильської АЕС відновлено після повторного пошкодження внаслідок воєнних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Міжнародне агентство з ядерної енергетики.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні (14 березня. – Ред.) знову було відновлено зовнішнє електропостачання на ЧАЕС після того, як лінію електропостачання ще раз пошкоджено окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць не повідомляється.

На сайті МАГАТЕ наголошується, що про відновлення енергопостачання ЧАЕС вдень 14 березня агентство повідомив "регулюючий орган".

"Регулюючий орган повідомив МАГАТЕ, що о 13:10 за центральноєвропейським часом зовнішнє електропостачання знову відновлено, а персонал ЧАЕС відновив роботу над відновленням підключення АЕС до мережі", - зазначило агентство.

Міськрада Славутича – міста-супутника ЧАЕС у своєму Facebook пізно ввечері понеділка повідомила, що енергопостачання міста відновилося і підключення житлових будинків здійснюватиметься поступово.

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Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 14 березня російські окупанти знову пошкодили високовольтну лінію, яка живить Чорнобильську АЕС та Славутич, після того, як НЕК відремонтувала її.

Майданчик ЧАЕС та Славутич були знеструмлені 9 березня внаслідок обстрілу енергоінфраструктури військами РФ.