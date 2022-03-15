Російські окупанти розбомбили підприємства у Шостці, - Живицький. ВIДЕО

Російські окупанти розбомбили промислові підприємства в Шостці (Сумської області). Відновити їхню роботу буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

"Сьогодні бомбили місто Шостку. Це промислові об'єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади", - сказав Живицький.

За його словами, в момент бомбардування підприємства не працювали. Голова ОДА сподівається, що під завалами не опиниться людей.

"Однак роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність", - додав Живицький.

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