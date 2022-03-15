Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські окупанти розбомбили підприємства у Шостці, - Живицький. ВIДЕО

28 33817
Російські окупанти розбомбили промислові підприємства в Шостці (Сумської області). Відновити їхню роботу буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

"Сьогодні бомбили місто Шостку. Це промислові об'єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади", - сказав Живицький.

За його словами, в момент бомбардування підприємства не працювали. Голова ОДА сподівається, що під завалами не опиниться людей.

"Однак роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність", - додав Живицький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Гниди касабська.
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть фашистських *********
  • Lvbnhj
    РАШИЗМ = ФАШИЗМ
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    А туда завезли новейшее оборудование, я писал зачем на границе с Мордором? Это же диверсия!

    ""Укроборонпром", на государственном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома", создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков . Об этом заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин."
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини