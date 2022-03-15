РФ може готувати операцію під "чужим прапором" з біо- чи хімзброєю, - Міноборони Великої Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про ймовірну підготовку Росією спецоперації, щоб звинуватити Україну нібито в наявності хімічної чи біологічної зброї та готовності її використовувати, і таким чином спробувати виправдати своє вторгнення і війну проти нашої країни.