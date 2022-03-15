Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Від початку вторгнення окупанти запустили по Україні понад 900 ракет, - Пентагон

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Від початку вторгнення окупанти запустили по Україні понад 900 ракет, - Пентагон
Зазначається, що російські удари стають дедалі більш невибірковими з точки зору цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США.

За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу, а майже всі досягнення Росії "в глухому куті". Натомість українці завдали ефективних ударів по російській бронетехніці, літаках, логістиці та засобах забезпечення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не має переваги в повітрі над Україною, ЗСУ вміло захищають свій простір, - Пентагон

Топ коментарі

  • Андрей Новодар 19ea7cea
    Агонія.Ні нащо не здатна армія окрім як вбивати мирних жителів .
  • Garry Grant
    Спасибо,что посчитали. Это очень помогает.
  • Виталий Берестнев
    Та до чого тут Схiд - головне грошi, нашi бiженцi тисячами iдуть в Эвропу, а на зустрiч колони фур з росiйськими номерами. Це як?
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