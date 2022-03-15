Від початку вторгнення окупанти запустили по Україні понад 900 ракет, - Пентагон
10 23661
Зазначається, що російські удари стають дедалі більш невибірковими з точки зору цілі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США.
За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу, а майже всі досягнення Росії "в глухому куті". Натомість українці завдали ефективних ударів по російській бронетехніці, літаках, логістиці та засобах забезпечення.