Британія видала візи вже 4 000 біженців з України

Велика Британія з початку війни оформила візи з дозволом на проживання у країні вже 4 000 українських біженців.

Як передає Укрінформ із посиланням на Sky News, про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тип візи, який наразі видають біженцям з України в рамках програми Ukraine Family Scheme, надається на підставі наявності в них родичів у Сполученому Королівстві.

Як поінформували в міністерстві, станом на неділю, 13 березня, українці заповнили 32 200 візових анкет, а 10 600 біженців з України записалися на співбесіди у візові центри.

Повідомляється, що наразі відкрити британську візу можна в центрах по всій Європі, включаючи Польщу та французький Кале.

На відміну від Європейського Союзу, який дозволяє українцям трирічне проживання без візи, Велика Британія зберегла контроль над в’їздом, а прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав, що було "розумно мати базову можливість перевіряти, хто в’їжджає" до країни. Існують два основних шляхи отримання британської візи для біженців: мають бути родичі у Великій Британії або призначений британський спонсор для їх перебування у країні.