Російський снаряд влучив у приватний будинок на столичних Осокорках, - ДСНС. ФОТО
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15 березня в районі Осокорків по вул. Садовій внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"15 березня в районі Осокорків по вул. Садовій внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим займанням.
О 05:57 займання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від ДСНС залучалося 10 рятувальників особового складу та 2 од. техніки