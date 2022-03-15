Новини • Війна

У ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків, - Синєгубов

9 40219
У ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків, - Синєгубов
У російсько-окупаційних військ немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. ЗСУ тримають свої позиції, постійно посилюючи їх.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо утримання міста - ЗСУ тримають свої позиції, постійно їх посилюють, ворог їх час від часу перевіряє, ведуться обстріли. Я скажу так, у ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. Це позиція військових, цивільних. І ми бачимо результати ЗСУ, які вони демонструють на 20 день війни", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ здійснили майже 50 обстрілів житлових районів Харкова, Чугуєва, Ізюма, Рогані, - Синєгубов. ВIДЕО

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Robin Nielsen


    Kavkaz [email protected]

    Более 2 тысяч армян из Нагорного Карабах отправляются на войну против Украины. В основном набраны те, кто имеет опыт военных действий в составе артиллерийских расчетов и РСЗО. Финансирование наемников идет за счет российских бизнесменов армянского происхождения.

    Если это правда , то армян надо изгнать с Украины и запретит им вообще въезд в Украину , даже по визам
  • Галина Темирова ba27c95c
    ", то армян надо изгнать с Украины". И еще разорить могилу Нигояна. Да, долбо-еб?
  • Максим С. 45bd4013
    Ну... Если это правда, то Азербайджан знает, что делать. Очень хорошее время для того, чтобы предъявить счета и русским, и их марионеткам. Если имеются ввиду украинские армяне, то изгонять мы их разумеется не будем. А приблуды с оружием в руках будут убиты, кем бы они не были там.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини