Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 13,5 тис. осіб, 404 танки, 1279 броньованих машин, 81 літак, 95 гелікоптерів
22 29640
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 13500 осіб,
танків ‒ 404 од,
бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 36 од,
літаків – 81 од,
гелікоптерів – 95 од,
автомобільної техніки - 640 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.