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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 13,5 тис. осіб, 404 танки, 1279 броньованих машин, 81 літак, 95 гелікоптерів

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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 13,5 тис. осіб, 404 танки, 1279 броньованих машин, 81 літак, 95 гелікоптерів
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 13500 осіб,

танків  ‒ 404 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1279 од,

артилерійських систем  – 150 од,

РСЗВ  - 64 од,

засоби ППО  - 36 од,

літаків  – 81 од,

гелікоптерів  – 95 од,

автомобільної техніки  - 640 од,

кораблі /катери  - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    я выдохну только тогда, когда экономика этой недосраны будет уничтожена совсем, когда я увижу драки и очереди за продуктами и озверение тамошних тварей, тогда мы начнем думать, как их не выпустить из лепрозория... и я скажу себе - это вам за Мариуполь, за наших погибших детей, женщин и стариков, за наших воинов, за все наши сожженные и разрушенные города, за Украину, горите в аду, я хочу дожить до этого времени и не растерять свой гнев...
  • экзорцист
    Танків ‒ 404. Символічно, як і назва недокраїни, що напала на нас.
  • Moanna Gratius ed1b335d
    Слава Украине! Слава ЗСУ!
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