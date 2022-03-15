Новини • Війна

Китай пообіцяв бути для України "доброю силою" та направив в нашу країну гуманітарну допомогу

37 76485
Китай пообіцяв бути для України "доброю силою" та направив в нашу країну гуманітарну допомогу
Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун провів зустріч із головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким.

Про це повідомив очільник ОВА у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай та Україна – стратегічні партнери вже 30 років. Саме стільки минає цьогоріч відтоді, як наші країни встановили дипломатичні відносини", – нагадав Козицький.

За його словами, Фань Сяньжун запевнив, що Китай і надалі "буде доброю силою для України: і в економічному, і в політичному плані".

"Пан посол зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення – суверенне для кожного народу", – зазначив голова ОВА.

Читайте також: РФ просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку, - CNN

Він додав, що КНР вже скерувала Україні дві партії гуманітарної допомоги, а найближчим часом очікується поставка третьої.

Топ коментарі

  • Roman Zamno dd465288
    Нельзя верить Китаю, одной рукой помогает, второй рукой даст оружие московии.
  • Eight Wonder 56eae116
    Ну такое, посол может на 2 стула сесть, комуняки же....
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    З приводу китайської зброї для Росії. Наразі, НАТО опрацьовує можливість вступу у війну шляхом авіапідтримки ЗСУ через ураження наземних цілей ЗСРФ своїми літаками, тобто, не вводячи свої сухопутні сили на територію України. Тригером цього може стати поставка зброї Росії Китаєм.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини