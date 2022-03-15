Окупанти підірвали військкомат у Пологах на Запоріжжі

У Пологах Запорізької області, окупованих російськими військовими, підірвали районний центр територіального комплектування та соціальної підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, фото оприлюднило місцеве видання ПІК.

На фото видно будівлю, що зазнала значних пошкоджень унаслідок обстрілів.

Водночас повідомляється, що окупанти пропонували пологівським поліцейським співпрацю.

"Відомо, що рашисти зібрали наших поліцейських, просили співпрацювати у наведенні порядку. Наші відмовилися, тепер роблять поліцаїв із сепаратистів. Вичисляють і шукають натовців і ТРО. На жаль, серед місцевих є багато зрадників", - йдеться в повідомленні.

По місту розташовано п'ять російських постів.

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На Пологівщині - гуманітарна катастрофа, немає ліків, їжі, не працюють банкомати.