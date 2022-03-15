Бої йдуть в Ірпені, Ізюмі, Чугуєві, під Броварами. По околицям Сум працює ворожа артилерія, - звіти ОДА

В ніч на 15 березня майже в усіх областях України лунала повітряна тривога, тривали бої на Київщині та Харківщині, ворог обстрілював Чернігівщину, Донеччину та Луганщину.

Про це йдеться у звітах обладміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Київщина

Повітряні тривоги вночі по всій області. В Ірпені — бій. ЗСУ контролюють 70 відсотків території міста. У Вишгородському районі — пересування техніки ворога. В Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад, періодичні бої.

Чернігівська область

Вночі постійні повітряні тривоги: Чернігів, Прилуки, Остер, Десна. Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.

Сумщина

Вночі була повітряна тривога у Сумах в Шостці. Півночі російські орки гатили з артилерії по Сумському району. Друга частина ночі пройшла тихо, але з 8 ранку знову по Сумському району працює ворожа артилерія. З 9:00 очікується режим тиші та "зелені коридори", є погодження.

Житомирщина

Вночі й на ранок — декілька повітряних тривог. Поки інформації про руйнування та постраждалих немає.

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Кіровоградська область

На Кіровоградщині відносно спокійно. Вночі — кількагодинна повітряна тривога.

Дніпропетровщина

Загалом в області спокійно. Одна нічна тривога.

Харківщина

ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак окупанти продовжують завдавати удари з повітря по житлових районах міста. Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.

Запорізька область

Повітряних тривог вночі не було. В Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб.

Рівненщина

На Рівненщині спокійно, ціла ніч без повітряних тривог.

Волинь

В області тихо, ніч — без повітряних тривог.

Вінниччина

Вночі спокійно. З 6:00 — дві повітряних тривоги.

Хмельницька область

Ситуація відносно спокійна. Вночі — одна повітряна тривога.

Тернопіль

Ніч минула спокійно.

Черкаси

Черкащина: постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

Чернівці, Львівщина, Івано-Франківськ, Полтавщина, Закарпаття

Ніч була спокійною.

Луганщина

В Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. Пожежі у житлових будинках. Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.

Донеччина

Авдіївка, Мар'їнка — обстріли. Знову пакет градів росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу. Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне — відсутнє електропостачання, обстріли тривають. Торецьк: активізувалася ворожа авіація. Про жертв поки що не повідомлялося.

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Миколаївщина

Миколаїв — вночі лунали вибухи, оголошувалася тривога.

Херсонщина

Ніч минула відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів — без світла, газу та води, а деякі — з початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що орки не пускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає постачання продуктів харчування.

Одеса

Одна повітряна тривога в ночі, друга — вранці. Загалом спокійно.