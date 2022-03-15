Обстріл телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла до 19 людей. Розбір зруйнованої будівлі триває, - голова ОВА Коваль

Кількість загиблих внаслідок удару по телевежі в Антополі Рівненської області зросла до 19. Поранених дев'ять.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Кількість загиблих зросла з дев'яти до дев'ятнадцяти людей. Кількість травмованих незмінна, це дев'ять людей. Розбір зруйнованої будівлі триває", - розповів він.

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