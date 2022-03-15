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Завдяки допомозі США Україна чинить опір набагато довше, ніж очікували в РФ, - Псакі

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Завдяки допомозі США Україна чинить опір набагато довше, ніж очікували в РФ, - Псакі
У Білому домі заявили, що Сполучені Штати допомогли Україні чинити опір російським окупантам набагато довше, ніж очікували у Москві.

Як інформує УНІАН, про це заявила речниця президента США Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, які дозволили їм чинити опір набагато довше, ніж очікувалося російське керівництво", - заявила Псакі.

На питання, яким буде фінал в Україні, Псакі відповіла: "Ну, фінал – це справді питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку... Він сам має визначити, яким буде для нього подальший шлях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, - Псакі

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Це правда. Ми б без допомоги Америки, Бритагії та ін. просто б вели партизанську війну, жорстоку для недолюдей, але все б було гірше.
    Так що дякуємо, цивілізований світе! Бо ми б"ємося і за вас (і замість вас).
  • Robin Nielsen
    Только распад РФ на маленькие кусочки должен быть в этой войне финал
  • Евгений Агро
    Дякую США, Великобританії, ЄС і іншим цивілізованим країнам, що незважаючи на ризик ядерної війни, вони нам допомагають. Санкції дуже болючі. Вони забрали "їжу" у руссо-фашистів. Але якщо забрати їжу у людини, вона одразу не помре і не зляже з голоду, так само і тут. Треба чекати і боротися. Надана Зброя справна і дуже ефективна. Давайте ще, не зупиняйтеся, роз'ятряйтеся!
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