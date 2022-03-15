За добу війська РФ 65 разів обстрілювали Харків, випущено 2 ракети по центральній частині. Загинув 26-річний чоловік, - Синєгубов

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків з повітря.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за добу окупанти випускали 2 ракети по центральній частині Харкова.

"Обстрілювали із реактивної системи залпового вогню "Смерч" район парка Горького, Сумського ринку, перехрестя Сумської та Динамівської. Під обстріл потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка. Кількість постраждалих встановлюється. Загалом за добу зафіксували 65 вистрілів", - йдеться у повідомленні.