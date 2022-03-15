В Енергодарі російські окупанти нападають на мирне населення, забирають телефони, трощать автомобілі, відбувається повна анархія, - мер Орлов

У місті є тепло, електропостачання, водопостачання.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов під час єдиного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"На сьогодні ми вже 11 добу знаходимося в режимі окупації. Окупанти їздять по місту вдень. Перевіряють автомобілі, трощать переднє скло, якщо воно затоноване. Відбирають мобільні телефони. Вже є напади на мирне населення. Повна анархія відбувається", — розповів мер.

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Натомість він зазначив, що у місті є тепло, електропостачання, водопостачання: "Ми отримали гуманітарний вантаж із Запоріжжя. Вчора його вже майже весь було розподілено між багатодітними сім’ями, між людьми, які з інвалідністю. Людям з соціальними проблемами. До цього процесу долучилися депутати міської ради і спільно з працівниками управління соціального захисту виконували цю роботу на волонтерських началах".

За словами Орлова, на АЕС працюють два енергоблоки, радіаційний фон на проммайданчику та у місті в нормі.