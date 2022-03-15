Укрзалізниця розпочала націоналізацію російських вагонів, всього їх більше 15 тисяч

Це стало можливим після підписання Президентом Закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності рф".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал голови правління УЗ Олександра Камишіна.

"Зараз 15 тис російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям. Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф. Далі буде КабМін, РНБО, Указ Президента, та ще один Закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", - повідомляють в Укрзалізниці.

Наразі вже розпочали роботу над визначенням власників, хоча це задача нешвидка.

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" Є компанії, які точно належать рф. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів. Тепер вагони росії працюватимуть на економіку України. Вони нам стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу", - зазначає Олександр Камишін.

Також, голова правління УЗ підкреслив що на території Росії перебуває всього 482 українськи вагони.