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Кличко закликав йти в укриття за кожного сигналу тривоги. За ранок від обстрілів постраждали 4 житлових будинки

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Кличко закликав йти в укриття за кожного сигналу тривоги. За ранок від обстрілів постраждали 4 житлових будинки
Сьогодні вранці у Києві ворожі снаряди влучили у кілька житлових будинків. Міський голова Віталій Кличко закликав ховатися в укриття за кожного сигналу тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні у Телеграмі.

Читайте також: Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Зокрема, вранці 15 березня внаслідок влучання боєприпасу сталася пожежа у житловому десятиповерховому будинку на Виноградарі у Подільському районі Києва. Одну людину госпіталізовано.

Крім того, у Святошинському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в 16-поверховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі і пожежа від 1 по 16 поверхи. Двоє людей загинули.

Також у Святошинському районі внаслідок влучання боєприпасу у дев’ятиповерхівку сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загоряннями на поверхах.

Ще ворожий боєприпас влучив у приватний двоповерховий житловий будинок у районі Осокорків сталася пожежа.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    мадам - ви мене вбили
  • три - пятнадцать
    може з 8ми коли вже ногті і когті підкрашені?
  • стальной гигант
    у підземних переходах можна ховатися?
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