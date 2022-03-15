Кличко закликав йти в укриття за кожного сигналу тривоги. За ранок від обстрілів постраждали 4 житлових будинки

Сьогодні вранці у Києві ворожі снаряди влучили у кілька житлових будинків. Міський голова Віталій Кличко закликав ховатися в укриття за кожного сигналу тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні у Телеграмі.

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Зокрема, вранці 15 березня внаслідок влучання боєприпасу сталася пожежа у житловому десятиповерховому будинку на Виноградарі у Подільському районі Києва. Одну людину госпіталізовано.

Крім того, у Святошинському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в 16-поверховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі і пожежа від 1 по 16 поверхи. Двоє людей загинули.

Також у Святошинському районі внаслідок влучання боєприпасу у дев’ятиповерхівку сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загоряннями на поверхах.

Ще ворожий боєприпас влучив у приватний двоповерховий житловий будинок у районі Осокорків сталася пожежа.

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