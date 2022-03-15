Ціни на нафту продовжують падати

Ціни на нафту продовжили падіння у вівторок, 15 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

"Очікування позитивного розвитку подій у російсько-українських переговорах про припинення вогню зміцнили сподівання на пом'якшення напруженості на світовому ринку нафти", – сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,4%, до $102,16 за барель після падіння більш ніж на $6 до $100,05 на початку сесії. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче за рівень $100, впавши на 4,2% до $98,43 за барель.

"Навіть у разі припинення вогню ціни на нафту, як очікується, залишаться на високому рівні, оскільки спроби Заходу ізолювати Москву за допомогою санкцій продовжуватимуться, утримуючи світовий ринок нафти у напруженому стані", – сказав Цуесі Уено, старший економіст Дослідницького інституту NLI.

"Тим не менше, недавнє падіння на ринку нафти сталося через те, що деякі інвестори згорнули свої довгі позиції, оскільки вони все більше переймаються нещодавньою волатильністю", – сказав він.

Нові блокування для стримування пандемії COVID-19 у Китаї також викликали стурбованість щодо уповільнення попиту, сказав він.

Читайте також: Німеччина позбудеться залежності від російської нафти до кінця року, - міністр економіки Хабек