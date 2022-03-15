Відеогру S.T.A.L.K.E.R. не продаватимуть на території Росії
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду, про це йдеться у повідомленні компанії.
Розробники шутера оголосили, що ухвалили таке рішення у зв'язку з війною в Україні.
Фізичні видання S.T.A.L.K.E.R. 2 не надійдуть до магазинів РФ, вже оформлені замовлення недійсні. Гру знімуть із продажу у всіх цифрових магазинах російського регіону. Після релізу вона там не з'явиться.
Тільки ті користувачі з Росії, хто вже замовив видання у "цифрі", отримають гру.
Покупцям фізичних видань у роздробі потрібно звернутися до рітейлера, щоб їм повернули гроші. Співробітники GSC зазначили, що всі, хто купив шутер у "цифрі", також має право зробити повернення.
Розробники наголосили, що сторінка компанії ВКонтакте більше оновлюватися не буде, а всі новини про неї та її ігри публікуватимуть в інших соціальних мережах, а також на офіційному сайті.
Наразі виробництво S.T.A.L.K.E.R. 2 повністю призупинено на невизначений термін – про це співробітники GSC Game World згадували у своєму зверненні 2 березня.