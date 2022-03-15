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Російські окупанти погрожують лікарю з Маріуполя Чумаріну, який розповів про загибель вагітної після бомбардування пологового будинку в Маріуполі

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Російські окупанти погрожують лікарю з Маріуполя Чумаріну, який розповів про загибель вагітної після бомбардування пологового будинку в Маріуполі
"Глава громадської палати "ДНР" Олександр Кофман у своєму телеграм каналі погрожує лікарю з Маріуполя Тімуру Чумаріну, який розповів про загибель вагітної жінки та дитини в обстріляному кілька днів тому пологовому будинку.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда продовжує брехати, що цей обстріл фейковий, фотографії постановочні, і насправді у пологовому будинку ніхто не загинув. Тих, хто розповідає правду про військові злочини Росії в Маріуполі, залякують і погрожують знайти. Просто усвідомте глибину днища, на якому копошаться ці моральні виродки. Керівництво РФ і співробітників російської окупаційної адміністрації поза всяким сумнівом не можна вважати людьми", - зазначив він.

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Російські окупанти погрожують лікарю з Маріуполя Чумаріну, який розповів про загибель вагітної після бомбардування пологового будинку в Маріуполі 01

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    да нету там никакой глубины днища, там вообще нет дна..., как могут нормальные люди оценить диагноз этих моральных уродов, здесь нужны специалисты, может ветеринары...
  • Gyro
    Того Кофмана треба в іншу палату відправити, вона ще моргом називається...))
  • Gyro
    Так, зачищати лугандон доведеться дуже ретельно, щоб жодний покидьок не втік...
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