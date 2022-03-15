Вчора на КБ "Луч" приїжджало ДБР, а сьогодні виробничі потужності знищено бомбовим ударом окупантів, - Чорновол
Про це у Facebook повідомила Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ.
"А вчора ДБР приїхало арештувати Пашинського, який врятував ракети Стугни, Корсара, Вільхи та Нептуна виробництва КБ Луч на виробництві в Малині ( кримінальна справа за те, що встиг вивести їх перед авіаударом і передав ЗСУ), - вказала Чорновол.
"Це однозначно пов'язані речі. Вимагаю арешту керівника ДБР Сухачова за державну зраду", - зазначила Чорновол, яка зараз воює на передовій в Київській області.
Як відомо, у понеділок Чорновол повідомила, що проти неї ДБР порушило провадження за використання Стугни.
Також намагались арештувати Сергія Пашинського, який стоїть за створенням Ракетних комплексів "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Вільха", які беруть участь в боях по всій території України.