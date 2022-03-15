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Миколаїв будуть додатково укріплювати, щоб не дати ворогу взяти місто, - Кім

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Миколаїв будуть додатково укріплювати, щоб не дати ворогу взяти місто, - Кім
У Миколаєві будуватимуть додаткові укріплення, щоб не дати ворогові взяти місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова обласної воєнної адміністрації Віталій Кім.

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"Вночі в місті була низка вибухів, зараз з'ясовуємо де і які збитки. Миколаївці починають звикати до такої ситуації. Сьогодні дзвінки до рятувальників уночі не надходили. Також були удари по селах, там ситуація гірша, зараз збираємо інформацію", - сказав Кім.

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Він також повідлмив про ідею щодо додаткового укріплення міста, яке готується до оборони. Зараз вона опрацьовується і разом із одеситами втілюватиметься в життя.

Раніше повідомлялся, що російські війська не залишають ідею оточити і взяти Миколаїв.

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Топ коментарі

  • Ua_analytic
    немає там сил на взяття жодного міста великого. Вони валять інфраструктуру
  • Павел Северин bc9b18a5
  • Frol Fedoroff
    Миколаїв не можно здавати оркам. Бо тоді херсонцям буде дюже сумно, а одеситам скрутно. А із тратою ції міст, борони Боже від цього, Україна втратить вихід у Чорне море.
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