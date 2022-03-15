Війська РФ захопили в заручники персонал та пацієнтів маріупольської лікарні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медійну ініціативу за права людини.
"У заручниках утримується персонал та пацієнти лікарні. За повідомленням свідка, туди ж росіяни "зганяють" інших цивільних мешканців. При цьому обстрілюють позиції української армії з вікон лікарні, намагаючись викликати вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив очевидець, з приміщення лікарні російські військові нікого не випускають, погрожуючи розстрілом. А ті пацієнти, які ризикнули вирватися з полону, повернулися з кульовими пораненнями.
" Медійна ініціатива за права людини закликає міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів, щоб припинити воєнний злочин Російської Федерації, який відбувається просто в ці хвилини, та звільнити лікарів, пацієнтів, мирних мешканців, який російська армія тримає в заручниках і використовує як живий щит", - додали в Медійній ініціативі.