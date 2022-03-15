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Війська РФ захопили в заручники персонал та пацієнтів маріупольської лікарні

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Війська РФ захопили в заручники персонал та пацієнтів маріупольської лікарні
На "гарячу лінію" Медійної ініціативи за права людини "прорвалися" мешканці Маріуполя, які повідомили, що з учорашнього ранку (з 14 березня) Обласна лікарня інтенсивного лікування у м. Маріуполь (по вул. Троїцькій, 46) захоплена російськими військами.

 Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медійну ініціативу за права людини.

"У заручниках утримується персонал та пацієнти лікарні. За повідомленням свідка, туди ж росіяни "зганяють" інших цивільних мешканців. При цьому обстрілюють позиції української армії з вікон лікарні, намагаючись викликати вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

 Як повідомив очевидець, з приміщення лікарні російські військові нікого не випускають, погрожуючи розстрілом. А ті пацієнти, які ризикнули вирватися з полону, повернулися з кульовими пораненнями.

" Медійна ініціатива за права людини закликає міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів, щоб припинити воєнний злочин Російської Федерації, який відбувається просто в ці хвилини, та звільнити лікарів, пацієнтів, мирних мешканців, який російська армія тримає в заручниках і використовує як живий щит", - додали в Медійній ініціативі.

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Топ коментарі

  • Юрий Новак
    Все по методічке. Захватити чим більше заручників і спихнути на нас їх вбивство... Беслан, норд ост. Бачили знаємо!
  • Sashko Pavliuk
    Це якіїсь виродки. Їх треба знищити до ноги. Які там "мальчікі". Всі вони - виродки.
  • Александр Петров fb6b30c7
    Возможно несколько человек, ДРГ допустим
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