Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією, - Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм. Згідно з документом, за співпрацю з Росією тепер загрожує кримінальна відповідальність.

Про це Корнієнка заявив під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опублікований", - заявив Корнієнко.

Зазначається, що мова йде про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.

Згідно з законом №5144, Кримінальний кодекс доповниться статтею 111-1 "Колабораційна діяльність". Вона вводить кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - колаборантам: "Ви підписуєте собі вирок"

Колабораційна діяльність в Україні буде каратися тюремним ув'язненням терміном на 15 років, а також передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування.

Водночас закон №5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це нововведення також стосується юридичних осіб.

Також особам, що були засуджені за колабораціонізм, забороняється бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, представниками кандидата на пост президента України в Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.