Це війна Путіна проти всього Заходу. Час нашим союзникам відкрити другий фронт, - Порошенко

Ключовим компонентом міцності України після 24 лютого стала єдність всього суспільства у боротьбі проти російських загарбників.

Про це в ефірі британської телекомпанії BBC сказав Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Єдність є ключовим компонентом міцності України. Світ вже не буде таким, яким він був до 24 лютого цього року. Зараз ми живемо у геть іншому світі. І не важливо, досвідченим чи не досвідченим є президент Зеленський, ми в Україні є всі обʼєднані. Ми всі разом. Ми це демонструємо вже протягом 19 днів, і робимо це дуже ефективно. Я зроблю все від мене залежне з тим, щоб на переговори президент Зеленський поїхав як міцний лідер обʼєднаної країни, яку поважають в усьому світі", – наголошує Порошенко.

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Відповідаючи на запитання, чи можливі компроміси у переговорах з Росією, Петро Порошенко сказав: "Протягом 5 років мого президентства Путін не мав жодної можливості порушувати питання про те, кому належить Крим та Донбас. І я абсолютно впевнений, що й Зеленський буде стояти на тих самих позиціях. Протягом 5 років мого президентського терміну ми звільнили дві третини окупованого Донбасу та створили нову армію. Висновок з цього такий, що Путін піде настільки далеко, наскільки ми разом з вами йому це дозволимо зробити", – вважає Порошенко.

"Я впевнений, що Глава держави має йти на такі переговори із сильною позицією, за підтримки єдності всередині нашої держави та за єдності всього світу. Зараз ми спромоглися зруйнувати сценарій Путіна. І це дуже важлива річ, що ми маємо демонструвати з нашого боку позицію сили. В іншому разі ми просто виснажимось. Якщо Україна перестане стріляти – не стане України. Якщо перестане стріляти Росія – прийде мир. Це дуже просто", – резюмує п’ятий Президент.

Порошенко також закликав союзників відкрити другий фронт і надати Україні ще більше зброї, боєприпасів та амуніції.

"Зараз саме час для запровадження нової форми нашої співпраці. Наші резерви, наші склади порожніють. Їх треба поповнювати. Адже справжньою метою Путіна є не Україна. Це його війна проти всього Заходу. І, можливо, це досить віддалене порівняння з Другою світовою війною та Великою Британією. Що тоді було зроблено? Був відкритий другий фронт", – нагадав Петро Порошенко.

"Пам‘ятайте – якщо впаде Україна, Путін не зупиниться. Путін піде далі. А от якщо Україна виграє, тоді це стане символом миру". – резюмує Порошенко.