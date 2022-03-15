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Підтримка вступу України до НАТО дещо скоротилася через відмову закрити небо, – опитування "Рейтингу"

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Підтримка вступу України до НАТО дещо скоротилася через відмову закрити небо, – опитування "Рейтингу"
Кількість українців, які підтримують вступ України до НАТО, за два тижні дещо скоротилася, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати опитування опубліковані на сайті "Рейтингу".

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"Підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилася з рекордних 76% до 72%", - зазначається у звіті за підсумками опитування, оприлюдненому у вівторок.

Зазначається, що головною причиною скорочення є відсутність рішення щодо закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

Одночасно половина опитаних українців оцінюють імовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% загалом відкидають таку ймовірність – насамперед старші люди.

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Опитування проводили 12-13 березня 2022 року серед населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 1 200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.

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Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    але від НАТО відмовлятися не можна, бо якщо це потрубно путіну, то не просто так йому це потрібно.
  • Александр d30dc4a6
    Все просто. Якщо ми знищимо Московію як таку, то буде вже не важливо - в НАТО ми чи ні.
    А якщо ми відпустимо пораненого звіра зализувати рани, то тільки вступ в НАТО гарантує нашим дітям та онукам безпеку, коли ця московська тварюка очуняє.
  • Александр Карин
    "Кількість українців, які підтримують вступ до НАТО, дещо скоротилася." ©
    А де ви були, коли вам говорили, що Україна повинна бути в НАТО? Коли вам говорили, що нейтральний статус - це ******* у найближчому майбутньому, бо расєя не залишить нас у спокої.
    Знаю таких особисто. І досі в голові розмова із сусідкою, яка за три дні до повномасштабного наступу кацапів, розповідала мені, шо нє нада нам ета НАТА. А скільки таких по країні? Доки півень смажений у сраку не клюнув, не могли прокинутись.
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