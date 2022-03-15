Підтримка вступу України до НАТО дещо скоротилася через відмову закрити небо, – опитування "Рейтингу"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати опитування опубліковані на сайті "Рейтингу".
"Підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилася з рекордних 76% до 72%", - зазначається у звіті за підсумками опитування, оприлюдненому у вівторок.
Зазначається, що головною причиною скорочення є відсутність рішення щодо закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.
Одночасно половина опитаних українців оцінюють імовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% загалом відкидають таку ймовірність – насамперед старші люди.
Опитування проводили 12-13 березня 2022 року серед населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 1 200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.