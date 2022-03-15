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Російські фашисти збільшуватимуть кількість обстрілів крилатими ракетами. Вони битимуть по нас до кінця конфлікту, - Арестович

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Російські фашисти збільшуватимуть кількість обстрілів крилатими ракетами. Вони битимуть по нас до кінця конфлікту, - Арестович
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович припускає, що кількість обстрілів крилатими ракетами української території збільшуватиметься.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити по нас до кінця конфлікту, і це може збільшуватись. До цього треба бути готовими. Ще по містах будуть бити, по Києву. Коли не вдається на суші та в повітрі, будуть намагатись ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

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За його даними, ворог увів на територію України 90 відсотків свого воєнного потенціалу, третина з якого вже знешкоджена - знищена або недієздатна.

"Є певні резерви, до 10 батальйонно-тактичних груп. Але на такому розмаху бойових дій можна не хвилюватися взагалі. Нових взяти ніде. Щось вони можуть "нашкрябати", десь 10 тис., але якщо вони втрачають по кількасот, тисячі на добу, то на 10 діб їх вистачить", - додав Арестович.

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Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    ага, ********, обстрілюють ракетами, дусять танками, розстрілюють вбивають і гвалтують, палять вогнем, але винуватий тільки путін ну може ще його держдура, а русские невинуваті, вони не знали і знати не хотіли, просто зараз санкції запекли і не тільки русским, ось і пішов наратив що не всі русские погані. А нам насрати для нас вони всі погані, послухайте що говорять по телеону одне одному, це путін говорить коли хохли здохнуть? путін хвалиться що розсріляв цивільних? ні, пересічні росіяни.
  • FT FT
    Нужно наносить ответные удары и диверсии по рашистам. По нефте-газовой отрасли. На каждый удар должна быть хорошая ответка
  • irenka ko
    Якийсь хєровий з Люсі психотерапевт, у мене від його прогнозів починає зароджуватись паніка. Хоча я зовсім не панікую та іншим не раджу цього робити.

    Треба його замінити на Кривавого Пастора, щоб люди мали змогу слухати адекватну оцінку адекватної людини.
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